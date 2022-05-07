Рогозин обратился к главе ЦРУ со словами «поздно пить боржоми»

Рогозин ответил главе ЦРУ словами «поздно пить боржоми» из-за передачи разведданных Киеву

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обратился к главе ЦРУ Уильяму Бернсу после его критики недавних утечек в СМИ фактов передачи США разведывательной информации Киеву. Соответствующее сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

«Поздно пить боржоми, мистер Бернс. Мы с Вами хорошо знакомы, встречались в Спасо-хаус. Помните, надеюсь? Вам вряд ли удастся замазать прямое участие США в убийстве российских военнослужащих и передаче разведданных», — написал Рогозин.

Глава российской госкорпорации также напомнил о передаче Вашингтоном наблюдений, осуществляемых «орбитальными группировками Соединенных Штатов, включая Старлинк, и Евросоюза». «Мы не злопамятные, но мы злые и память у нас хорошая», — заключил он.

Накануне Бернс раскритиковал утечки в СМИ информации о передаче Вашингтоном разведданных Украине. «Я абсолютно согласен с тем, что это безответственно, очень рискованно и опасно, когда люди слишком много говорят, будь то утечка в частной беседе или публичные разговоры о конкретных разведывательных вопросах», — заявил Бернс.

5 мая стало известно, что Вашингтон передал Киеву разведданные, которые привели к гибели российских военных. Такую информацию опубликовала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленных американских должностных лиц.