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Глава ЦРУ раскритиковал утечки в СМИ о передаче Вашингтоном разведданных Киеву

Глава ЦРУ Бернс назвал безответственными утечки информации о передаче разведданных Киеву

Фото: Graeme Jennings / Reuters

Глава ЦРУ Уильям Бернс раскритиковал утечки в СМИ информации о передаче Вашингтоном разведывательных данных Украине. На форуме, организованном британской газетой Finantial Tines он назвал такие утечки безответственными и опасными. Об этом сообщает ТАСС.

«Я абсолютно согласен с тем, что это безответственно, очень рискованно и опасно, когда люди слишком много говорят, будь то утечка в частной беседе или публичные разговоры о конкретных разведывательных вопросах», — заявил Бернс.

Он также подчеркнул, что считает ошибкой недооценивать «значительные возможности» самих украинцев в плане разведки. «Это их страна. У них гораздо больше информации, чем у нас», — заверил он.

5 мая стало известно, что Вашингтон передал Киеву разведданные, которые привели к гибели российских военных. Такую информацию опубликовала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленных американских должностных лиц. Издание утверждает, что США передают Украине сведения о событиях в районах боевых действий в режиме онлайн.

На фоне этоо президент США Джо Байден потребовал прекратить утечки о разведывательной помощи Украине. Американский лидер назвал такие сообщения контрпродуктивными.

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Марина Совина
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