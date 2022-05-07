NBC News: Байден потребовал прекратить утечки о разведывательной помощи Украине

Президент США Джо Байден потребовал прекратить утечки о разведывательной помощи Украине. Об этом сообщает NBC News.

В ходе общения высшими должностными лицами разведки и обороны США американский лидер назвал «контрпродуктивными» появившиеся в СМИ сообщения об обмене разведданными США с Украиной. Также от отметил, что такие новости «отвлекают от нашей цели».

5 мая стало известно, что Вашингтон передал Киеву разведывательные данные, которые привели к гибели российских военных. Такую информацию опубликовала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленных американских должностных лиц. Там утверждают, что США передают Украине сведения о событиях в районах боевых действий в режиме онлайн.

Также сообщалось, что Вашингтон по запросу Киева предоставил сведения о местоположении флагмана Черноморского флота, российского крейсера «Москва». Это произошло незадолго до пожара, после которого корабль затонул. При этом, утверждали источники CNN, США не располагали информацией, как именно Киев распорядится полученными разведданными.