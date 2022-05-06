Стало известно о предоставлении Украине данных США о положении крейсера «Москва»

CNN: Вашингтон по запросу Киева предоставил сведения о местоположении крейсера «Москва»

Вашингтон по запросу Киева предоставил сведения о местоположении флагмана Черноморского флота, российского крейсера «Москва». Это произошло незадолго до пожара, после которого корабль затонул, сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

Так, стало известно, что Вооруженные силы Украины заметили военный корабль в Черном море и запросили у американцев точные данные о его расположении.

Телеканал уточнил, что вскоре после этого на крейсере случился пожар. США не располагали информацией, как именно Киев распорядится полученными разведданными, заявили источники CNN.

Пентагон не подтвердил сообщения СМИ о передаче координат крейсера «Москва»

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби не подтвердил информацию СМИ о передаче разведданных о местоположении крейсера «Москва» Украине. Его слова приводит The New York Times.

Украинцы располагают собственными возможностями в сфере разведки, чтобы отслеживать российские военные корабли, что и произошло в этом случае Джон Кирби пресс-секретарь Пентагона

Кирби также заявил, что ни один из самолетов ВМС США, выполняющих миссии по патрулированию воздушного пространства, не предоставлял информацию о перемещениях российского военного судна.

Ранее The Times сообщил, что американский разведывательный самолет Boeing P-8 Poseidon патрулировал акваторию Черного моря незадолго до того, как затонул крейсер «Москва».

Пожар и затопление крейсера «Москва»

Флагман Черноморского флота участвовал в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Он был предназначен для нанесения ударов по крупным надводным кораблям, обеспечивал боевую устойчивость противолодочных групп и использовался для огневой поддержки десанта.

14 апреля Минобороны России сообщило о серьезных повреждениях на ракетном крейсере. Причиной чрезвычайного происшествия был назван пожар от детонации боезапаса.

Позднее ведомство заявило о том, что судно утонуло при буксировке в Севастополь в условиях штормового волнения. Уточнялось, что 369 членов экипажа крейсера были эвакуированы на находившиеся в районе корабли Черноморского флота.

22 апреля Минобороны сообщило об одном погибшем военнослужащем на судне, еще 27 пропали без вести. Погиб старший мичман Иван Вахрушев, который «совершил подвиг и спас жизни сотням сослуживцев».

Комментируя инцидент, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину регулярно докладывают обо всех событиях, в том числе и о пожаре на крейсере «Москва». Говоря о предполагаемых кадрах пожара на судне, он пояснил, что в Кремле их видели, однако не могут сказать, насколько они аутентичны и соответствуют действительности.

Пентагон отрицает передачу разведданных о российских военных Киеву

Пентагон заявил, что США не передают Украине разведданные о местонахождении командиров российских Вооруженных сил. Об этом сообщил представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби, передает РИА Новости.

Мы не предоставляем разведданные о местонахождении военных лидеров на поле боя и не участвуем в принятии решений по определении целей украинскими военными Джон Кирби пресс-секретарь Пентагона

Пресс-секретарь Пентагона подчеркнул, что Соединенные Штаты предоставляют «разведданные о ситуации на земле, которые помогают Украине защищать свою страну». Он уточнил, что Киев гораздо больше осведомлен о ситуации, нежели Вашингтон, и способен собирать сведения самостоятельно.

Таким образом Кирби прокомментировал публикацию New York Times о том, что предоставленная США украинской стороне информация привела к гибели российских командиров в ходе спецоперации.

5 мая газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских должностных лиц сообщила, что Вашингтон передает Киеву сведения о событиях в районах боевых действий в режиме онлайн.

Официальный представитель Кремля Песков заявил, что российским военным известно о передаче не только оружия, но и разведданных Украине со стороны США, НАТО и Великобритании. По словам пресс-секретаря президента России, это не способствует быстрому завершению спецоперации, однако не мешает доведению ее до конца.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментирую публикацию The New York Times, отметил, что Соединенные Штаты делают все возможное, чтобы поддержать нужный уровень агрессии и эскалации конфликта на Украине. С другой стороны, американцы максимально дистанцируются от всего, что касается их прямого вмешательства в происходящее, чтобы избежать открытого противостояния с Россией, добавил депутат.