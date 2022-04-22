Минобороны сообщило об одном погибшем на крейсере «Москва»

Минобороны РФ сообщило об одном погибшем и 27 пропавших без вести на крейсере «Москва»

Министерство обороны России в пятницу, 22 апреля, сообщило об одном погибшем военнослужащем в ходе борьбы за живучесть ракетного крейсера Черноморского флота «Москва». Об этом сообщает ТАСС.

В ходе борьбы за живучесть корабля погиб один военнослужащий, еще 27 членов экипажа пропали без вести. Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь Минобороны России

Как подчеркнули в военном ведомстве, Минобороны РФ оказывает всю необходимую поддержку и помощь родным и близким погибшего и пропавших без вести.

Что известно о погибшем?

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале рассказал, что погибший — старший мичман Иван Вахрушев — совершил подвиг и спас жизни сотням сослуживцев. Прощание с ним состоялось в Севастополе.

Он руководил своей командой, вывел матросов, когда начался пожар, потом спустился, заглушил котельную, но сам уже не успел выбраться Михаил Развожаев губернатор Севастополя

По данным Развожаева, погибший Вахрушев служил старшиной котельной команды дивизиона живучести электромеханической боевой части гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Москва» 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота.

После службы по призыву в 2000 году он стал командиром отделения водолазов войсковой части сторожевого корабля «Ладный» ЧФ. Затем служил на сторожевых кораблях, фрегатах, крейсерах, в последнее время служил на крейсере «Москва». В 2017 году Вахрушев участвовал в выполнении специальных задач на территории Сирии.

Дальнейшая служба офицеров с «Москвы»

В Минобороны рассказали, что большинство офицеров с крейсера «Москва» продолжат службу на Черноморском флоте.

По результатам собеседования командования Черноморского флота с членами экипажа крейсера «Москва» абсолютное большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы выразили желание продолжить службу на кораблях Черноморского флота Минобороны России

Некоторые военнослужащие, пожелавшие перевестись в другие гарнизоны, продолжат службу на кораблях других флотов. Военнослужащие (матросы) по призыву по истечении сроков службы будут уволены в запас, подчеркнули в Минобороны.

Что случилось?

Ночью 14 апреля Минобороны России сообщило о серьезных повреждениях на флагмане Черноморского флота ракетном крейсере «Москва». Причиной ЧП стал пожар от детонации боезапаса.

Позднее ведомство сообщило о том, что корабль утонул при буксировке, которая, по данным Минобороны, происходила в условиях штормового волнения. Уточнялось, что экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского флота.

Флагман Черноморского флота участвовал в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Он был предназначен для нанесения ударов по крупным надводным кораблям, обеспечивал боевую устойчивость противолодочных групп и использовался для огневой поддержки десанта.

Реакция Кремля

Комментируя инцидент, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину регулярно докладывают обо всех событиях, в том числе и по пожару на крейсере «Москва». Говоря о предполагаемых кадрах пожара на судне, он сказал, что в Кремле их видели, однако не могут сказать, насколько они аутентичны и соответствуют действительности.

Позже Песков переадресовал вопросы, связанные с крейсером «Москва», в министерство обороны. Он подчеркнул, что эта тема, как и все остальные, касающиеся хода спецоперации по демилитаризации Украины, находятся в ведении военного ведомства.

Идея о возрождении крейсера

21 апреля глава Госсовета Крыма Владимир Константинов предложил россиянам скинуться на новый крейсер «Москва». Он заявил, что государство может выделить на оборону страны столько средств, сколько необходимо. Он также напомнил, что эти средства попали в бюджет в виде налогов и сборов, которые выплачивают россияне.

Но очень важно иметь перед глазами наглядный пример нашего личного участия в деле укрепления державной мощи страны. Думаю, такая идея увлечет крымчан, моряков-черноморцев, найдет отклик по всей стране. Давайте возродим народный ракетный крейсер «Москва» Владимир Константинов глава Госсовета Крыма

В свою очередь, эксперт директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин говорил, что потеря крейсера «Москва» мало что изменит для России. Он пояснил, что, несмотря на то, что в теории данный крейсер является мощным кораблем, в действительности он давно и глубоко устарел.

По словам Кашина, «Москва» имеет крайне слабую противовоздушную оборону ближнего действия и проблемы с системой ПВО в целом.