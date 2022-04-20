Кремль переадресовал в Минобороны вопросы об экипаже крейсера «Москва»

Песков переадресовал вопрос об экипаже крейсера «Москва» в Министерство обороны

Все вопросы, касающиеся экипажа погибшего крейсера «Москва», находятся в ведении Министерства обороны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он повторно переадресовал этот вопрос, отвечая журналистам, просившим прокомментировать информацию о том, что некоторые члены экипажа могли пропасть без вести, хотя раньше появились сообщения о том, что все они были эвакуированы.

«Мне по-прежнему нечего сказать по этой теме», — заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что этот вопрос, как и все остальные, касающиеся хода спецоперации по демилитаризации Украины, находятся в ведении военного ведомства.

Во вторник, 19 апреля, Песков уже переадресовывал в Минобороны этот вопрос журналистов. Он добавил, что в Кремле видели кадры пожара на судне, однако не уверены в их подлинности.

О серьезных повреждениях крейсера стало известно в ночь на 14 апреля. В Минобороны рассказали, что судно получило серьезные повреждения. Впоследствии оно утонуло.