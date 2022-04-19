В Кремле ответили на вопрос о военнослужащих крейсера «Москва»

Песков заявил, что информацию о военнослужащих крейсера «Москва» комментирует Минобороны

Всю информацию о военнослужащих ракетного крейсера Черноморского флота ВМФ России «Москва» комментирует министерство обороны. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Здесь мы не уполномочены чего-то сообщать», — ответил он на соответствующий вопрос. Пресс-секретарь добавил, что данных об обращении родственников моряков у него нет.

Днем ранее Песков сообщил, что в Кремле видели предполагаемые кадры пожара на крейсере «Москва», однако не могут сказать, насколько они аутентичны и соответствуют действительности.

14 апреля Минобороны России доложило о серьезных повреждениях на крейсере «Москва». Причиной ЧП, по данным ведомства, стал пожар, повлекший за собой взрыв боеприпасов. Затем стало известно, что пострадавший при пожаре корабль затонул при буксировке, которая происходила в условиях штормового волнения. Экипаж был доставлен в Севастополь.