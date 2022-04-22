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Глава Госсовета Крыма предложил россиянам скинуться на новый крейсер «Москва»

Глава Госсовета Крыма Константинов предложил россиянам скинуться на новый крейсер «Москва»
Крейсер «Москва»

Крейсер «Москва». Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов предложил россиянам скинуться на новый крейсер «Москва». Его слова передает URA.RU.

Константинов заявил, что государство может выделить на оборону страны столько средств, сколько необходимо. Он также напомнил, что эти средства попали в бюджет в виде налогов и сборов, которые выплачивают россияне. «Но очень важно иметь перед глазами наглядный пример нашего личного участия в деле укрепления державной мощи страны. Думаю, такая идея увлечет крымчан, моряков-черноморцев, найдет отклик по всей стране. Давайте возродим народный ракетный крейсер "Москва"», — написал Константинов.

14 апреля Министерство обороны России сообщило о серьезных повреждениях на флагмане Черноморского флота ракетном крейсере «Москва». Причиной ЧП стал пожар, повлекший за собой взрыв боеприпасов. Позднее ведомство сообщило о том, что корабль утонул при буксировке, которая, по словам Минобороны, происходила в условиях штормового волнения.

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Марина Совина
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