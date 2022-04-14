Кремль прокомментировал пожар на крейсере «Москва»

Песков заявил, что Путину доложили о пожаре на ракетном крейсере ЧФ «Москва»

Президенту России Владимиру Путину регулярно докладывают обо всех событиях, в том числе и по пожару на крейсере «Москва». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя инцидент, пишет РИА Новости.

«По линии военных доклады идут регулярно Верховному главнокомандующему и по всем событиям», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Накануне в Минобороны России рассказали, что очаг возгорания на крейсере «Москва» удалось локализовать.

О пожаре на российском крейсере стало известно в четверг, 14 апреля. По данным Минобороны, в результате на борту «Москвы» сдетонировал боеприпас. Судно получило серьезные повреждения, экипаж эвакуировали.

Ранее эксперт директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин заявлял, что потеря крейсера «Москва» мало что изменит для России.

По его словам, несмотря на то что в теории данный крейсер является мощным кораблем, в действительности он давно и глубоко устарел. В частности, отметил эксперт, «Москва» имеет крайне слабую противовоздушную оборону ближнего действия и проблемы с системой ПВО в целом.