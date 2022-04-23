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Названо имя погибшего на крейсере «Москва»

Развожаев: погибшего на крейсере «Москва» мичмана Вахрушева похоронили в Севастополе

Фото: Минобороны России / Global Look Press

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале назвал имя погибшего на ракетном крейсере Черноморского флота «Москва».

Как рассказал Развожаев, погибшим оказался старший мичман Иван Вахрушев, который «совершил подвиг и спас жизни сотням сослуживцев». «Он руководил своей командой, вывел матросов, когда начался пожар, потом спустился, заглушил котельную, но сам уже не успел выбраться», — сообщил губернатор. Прощание с погибшим и похороны состоялись в Севастополе.

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Погибший Иван Вахрушев служил старшиной котельной команды дивизиона живучести электромеханической боевой части гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Москва» 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота. После службы по призыву в 2000 году он стал командиром отделения водолазов войсковой части сторожевого корабля «Ладный» ЧФ. Затем служил на сторожевых кораблях, фрегатах, крейсерах, в последнее время служил на крейсере «Москва». В 2017 году Вахрушев участвовал в выполнении специальных задач на территории Сирии.

Вечером в пятницу, 22 апреля, Минобороны России сообщило об одном погибшем военнослужащем на ракетном крейсере «Москва», еще 27 пропали без вести. По данным военного ведомства, остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь. Минобороны РФ оказывает всю необходимую поддержку и помощь родным и близким погибшего и пропавших без вести.

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Марина Совина
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