В Госдуме ответили на информацию об отправленных Украине разведданных

Депутат Белик заявил, что США делают все для поддержания уровня агрессии на Украине

США делают все возможное, чтобы поддержать нужный уровень агрессии и эскалации конфликта на Украине. Так член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик ответил на информацию, согласно которой Вашингтон направлял Киеву разведданные, пишут «Известия».

Как отметил депутат, Соединенные Штаты «привыкли таскать каштаны из огня чужими руками, с одной стороны, предпринимая различные действия для того, чтобы ситуация на Украине только усугублялась».

С другой стороны, добавил Белик, США максимально дистанцируются от всего, что касается их прямого вмешательства в происходящее, чтобы избежать открытого противостояния с Россией. Они опасаются ответных мер, заключил депутат.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что российским военным известно, что США, НАТО и Великобритания передают Украине не только оружие, но и разведданные. Это не способствует быстрому завершению спецоперации, но и не мешает доведению ее до конца, добавил он.

5 мая стало известно, что Вашингтон передал Киеву разведывательные данные, которые привели к гибели российских военных. Такую информацию опубликовала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленных американских должностных лиц. Там утверждают, что США передают Украине сведения о событиях в районах боевых действий в режиме онлайн.