Американский самолет патрулировал Черное море перед затоплением «Москвы»

The Times подтвердил, что самолет ВВС США летал близ крейсера «Москва» перед затоплением

Американский разведывательный самолет Boeing P-8 Poseidon патрулировал акваторию Черного моря незадолго до того, как затонул российской крейсер «Москва». Такие ранее сообщавшиеся данные подтвердил The Times.

По информации издания, самолет ВВС США летал над Черным морем 13 апреля за несколько часов до того, как «Москва» получила серьезные повреждения и вскоре затонула. Указывается, что P-8 с кодом AE681B вылетел с авиабазы ​​ВМС США на Сицилии и днем ​​достиг черноморского побережья Румынии. В 16:27 по московскому времени он пропал с радаров в районе румынского города Валя-Нукарилор, что примерно в 30 километрах от сухопутной границы с Украиной. The Times отмечает, что, скорее всего, самолет отключил свой транспондер, который отслеживает его местоположение. В этот момент он снизился с высоты девяти километров до 3,5 километра.

Самолет не отслеживался в течение следующих почти трех часов. На радарах он снова появился в 19:23 в том же районе, где был замечен ранее. Через 19 минут P-8 снова пропал, а через 42 минуты снова появился возле румынского города Абруд, откуда вылетел обратно на базу. Вскоре поступили первые сообщения о повреждениях на «Москве», отмечает британское издание.

Также отмечается, что радар Boeing P-8 Poseidon имеет дальность обнаружения до 350 километров, а самолет в тот день был замечен не менее чем в 160 километрах от крейсера ВМФ России.

14 апреля сообщалось, что разведывательный самолет Boeing P-8A Poseidon заметили близ крейсера «Москва». Уточнялось, что он был зафиксирован примерно в 70 километрах от крейсера.

Вечером 13 апреля сообщалось о пожаре вследствие детонации боеприпасов на корабле. На следующий день Минобороны России сообщило, что крейсер «Москва» затонул при буксировке в условиях шторма.

Экипаж крейсера «Москва», по утверждению Минобороны, был доставлен в Севастополь.