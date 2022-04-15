Стала известна судьба экипажа затонувшего крейсера «Москва»

Экипаж затонувшего в условиях шторма крейсера «Москва» доставили в Севастополь

Экипаж ракетного крейсера «Москва», затонувшего при буксировке во время шторма, доставлен в Севастополь. О его судьбе сообщил ТАСС источник в морских кругах.

«Экипаж доставлен в пункт постоянной дислокации», — подтвердил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что людей с крейсера эвакуировали на находящиеся в районе корабли Черноморского флота.

14 апреля Министерство обороны России сообщило о серьезных повреждениях на флагмане Черноморского флота ракетном крейсере «Москва». Причиной ЧП стал пожар, повлекший за собой взрыв боеприпасов. Позднее ведомство сообщило о том, что корабль утонул при буксировке, которая происходила в условиях штормового волнения.

Флагман Черноморского флота участвовал в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Он был предназначен для нанесения ударов по крупным надводным кораблям, обеспечивал боевую устойчивость противолодочных групп и использовался для огневой поддержки десанта.