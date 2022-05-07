NBC: президент Байден потребовал прекратить утечки об обмене разведданными США с Украиной

Президент США Джо Байден потребовал прекратить утечки об обмене разведданными с Украиной. Об этом пишет NBC News.

Американский лидер во время общения с высшими должностными лицами разведки и обороны США заявил, что такие утечки «отвлекают от нашей цели» и назвал их «контрпродуктивными». Речь шла о сообщениях об оказании американской разведкой помощи Украине.

Ранее The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленных американских должностных лиц сообщила, что Вашингтон передает Украине сведения о событиях в районах боевых действий в режиме онлайн. Эти разведывательные данные приводят к гибели российских военных. Также стало известно, что именно США передали Киеву информацию о местоположении флагмана Черноморского флота, российского крейсера «Москва». Это произошло незадолго до пожара, после которого корабль затонул.

Помощь Байдена Украине

6 мая Байден заявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине. По его словам, в него в том числе войдут 25 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, радары, а также средства радиоэлектронной борьбы. Президент также призвал Конгресс предоставить запрошенное Белым домом финансирование для усиления позиций Украины и рассказал, что после этого объявления средства США, которые можно использовать для помощи Киеву в сфере безопасности, почти исчерпаны.

Позже стало известно, что стоимость нового пакета военной помощи составит до 150 миллионов долларов.

9 мая Байден подпишет законопроект о поставках военной помощи для Украины по ленд-лизу. Он носит название «Закон о ленд-лизе для защиты демократии на Украине». 29 апреля законопроект одобрила палата представителей Конгресса. Это позволит Киеву получать оружие от Вашингтона по упрощенной схеме. Документ позволит ускорить доставку оружия. Действие расширенных полномочий истечет, если конфликт прекратится (речь о кризисе в отношениях Москвы и Киева после присоединения Крыма в 2014-м), а также если число российских войск у украинской границы сократят до состояния марта 2021 года.

Кроме того, американский президент подчеркнул, что США «открыты» к новым санкциям против России.

Мы всегда открыты к введению дополнительных санкций Джо Байден президент США

4 мая Байден отметил, что на неделе у него пройдет серия консультаций с лидерами стран G7 по этому вопросу.

США сняли ограничения на разведданные

27 апреля стало известно, что США сняли ряд ограничений на передачу разведывательных данных Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Такой шаг предприняли после соответствующего конфиденциального обращения члена комитета по разведке палаты представителей Конгресса США к администрации президента. Предполагается, что расширение обмена разведданными поможет Украине «защищать и потенциально возвращать территории», где в настоящее время ведутся боевые действия.

Однако информацию о передаче данных о местонахождении командиров Вооруженных сил России Украине Пентагон опроверг.

«Мы не предоставляем разведданные о местонахождении военных лидеров на поле боя и не участвуем в принятии решений по определению целей украинскими военными», — подчеркнул пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби. Таким образом он прокомментировал публикацию New York Times о том, что Соединенные Штаты якобы предоставляли Киеву сведения, которые привели к гибели российских офицеров в ходе спецоперации. Кирби отметил, что США предоставляют данные разведки «о ситуации на земле, которые помогают Украине защищать свою страну». Он также указал, что украинская сторона гораздо более осведомлена о происходящем, нежели американская, и способна собирать информацию самостоятельно.

О начале специальной военной операции России на Украине стало известно 24 февраля. В обращении к согражданам президент России Владимир Путин объяснил ее необходимостью защитить народ Донбасса и подчеркнул, что оккупация украинских территорий в планы России не входит.

