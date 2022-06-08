США столкнулись с нехваткой информации о ситуации на Украине

NYT: США остались без разведданных о действиях украинских войск

США остались без разведданных о действиях и стратегии украинских войск, сообщает газета The New York Times со ссылкой на заявления высокопоставленных источников.

Из-за того, что Вашингтон сталкивается с нехваткой информации о ходе боевых действий, местным чиновникам приходится ориентироваться на заявления украинского президента Владимира Зеленского и сообщения иностранных партнеров.

«Действительно ли мы знаем многое о том, как обстоят дела на Украине? Можно ли найти человека, который с уверенностью скажет вам, сколько военных потеряла Украина, сколько техники потеряла Украина?» — подчеркнула бывший высокопоставленный сотрудник разведки США Бет Саннер в разговоре с газетой.

Другие источники NYT пояснили, что проблема в том числе и в том, какую информацию в первую очередь собирают сами американцы: так, разведка в основном сосредоточена на данных о действиях российских войск на Украине.

Кроме того, Пентагону не всегда удается отслеживать то, в чьи руки попадают вооружения. Более того, американские военные не могут дать гарантию, что это оружие не окажется в руках террористов.

При этом ранее американские СМИ сообщали, что разведка США предоставляет украинским военным данные о местонахождении высокопоставленных российских военачальников и продвижении российских войск. Предполагается, что с помощью этой информации ВСУ может атаковать россиян, в связи с чем Белый дом ограничил предоставляемую Украине информацию.