Названа опасность вакцины от оспы

Вирусолог Альтштейн предупредил о смертельной опасности использования вакцины от оспы

Вирусолог, главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с Ura.ru рассказал, что в стране до сих пор имеются резервы вакцин от натуральной оспы, которые можно использовать для лечения оспы обезьян, однако он также назвал опасность данного препарата. По его словам, от него может быть тяжелый побочный эффект, вплоть до инвалидности или смерти.

«Тяжесть вакцины от оспы проявляется в побочных эффектах. Все вакцины, с которыми вы сталкивались, например "Спутник V", тоже имеют побочный эффект, но вакцина от COVID жизни не угрожает. Что касается вакцины от оспы, которая сделана на основе вируса и применялась на протяжении многих лет, она дает очень тяжелые даже не побочные эффекты, а осложнения. Примерно один на 100 тысяч получит инвалидность или летальность», — предупредил специалист.

Он пояснил, что в крайнем случае может быть использован старый запас вакцины против натуральной оспы, однако он назвал ее применение крайне нежелательным из-за большого количества различных побочных эффектов. Альтштейн отметил, что когда отпала необходимость применять ее ранее, «врачи вздохнули с облегчением».

Ранее медик, оценивая вероятность появления усиливающих заразность оспы обезьян мутаций, рассказал, что нельзя полностью исключать такую возможность. По его словам, вероятность таких усиливающих мутаций очень низкая, особенно учитывая не очень большие масштабы вспышки этого заболевания.