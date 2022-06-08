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В России нашли замену импортным утеплителям

В России решили заменить импортные утеплители с помощью полимеров

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В России нашли замену импортным утеплителям из минеральной ваты. Вместо них эксперты предлагают утеплять дома с помощью полимеров, сообщают «Известия».

С начала 2022 года цены на утеплители увеличились на 21 процент. Основные производители резко повысили цены на свои продукты. Заметнее всего выросла стоимость минеральной ваты для кровель — на 180 процентов по сравнению с 2021 годом и на 230 процентов по сравнению с 2020-м. В среднем цены на вату с мая 2021 года по май 2022-го поднялись на 96 процентов. Президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков отметил, что рост цен на данный компонент отражается на себестоимости строительства.

70 процентов российского рынка теплоизоляционных материалов приходится на минеральную вату, 16 и 11 процентов — на экструзионный (ЭПС) и вспененный пенополистирол (ПСВ) соответственно. Еще три процента — это полимерные утеплители на основе полиизоцианурата. 32 процента минеральной ваты поставляли зарубежные компании.

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Эксперты считают, что утеплители из полимеров могут стать доступной альтернативой продуктам из ваты, так как они в основном производятся российскими компаниями из отечественного сырья. В пользу полимеров также говорит динамика роста цен — благодаря меньшей доле иностранных производителей и сдерживанию цен на компоненты стоимость на полимеры за год выросла на 21–58 процентов, что существенно меньше роста цен на минеральную вату.

Аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев заявил, что проблема импортозамещения не стоит остро благодаря большому количеству отечественных производителей пенополистирола. «Я не вижу очень большой зависимости от иностранных поставок. Была проделана большая работа по импортозамещению и по отлаживанию собственных производств и собственных материалов», — рассказал он.

В апреле россиян предупредили о возможном увеличении сроков завершения строящихся домов, в том числе из-за подорожания сырья. Сильнее всего нынешняя экономическая ситуация отразится на будущих проектах и планах застройщиков, так как для их запуска требуется стабильность.

Александра Качан
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