Названы самые уязвимые для пожаров регионы России

Самыми уязвимыми для лесных пожаров в 2022 году Россельхоз назвал Якутию и Дальний Восток

Наибольшую опасность в пик лесных пожаров летом 2022 года ожидают в республике Якутия (Саха), Сибири и на Дальнем Востоке. Эти регионы в Россельхозе назвали самыми уязвимыми для возгораний, сообщает РИА Новости.

«Традиционно пожары фиксируются на территории всей Российской Федерации. Мы сегодня на начало июня рассматриваем самый проблемный регион — республика Якутия. Регион прогревается, мы фиксируем наибольшую площадь лесных пожаров», — заявил глава Россельхоза Иван Советников, добавив, что у ведомства есть опасения по поводу безопасности этого региона.

Специалист добавил, что если брать в расчет оставшуюся часть июня, то пострадать от лесных пожаров рискуют также регионы Дальнего Востока и Сибири. В первую очередь это Новосибирская и Иркутская области, Алтайский край, республика Тыва, север Красноярского края, Бурятия, Забайкальский край и Камчатка.

Советников также упомянул как потенциально уязвимые регионы Северо-западного (СЗФО), Центрального (ЦФО) и Уральского федеральных округов (УФО) — там Росгидромет прогнозирует высокие температуры и высокие классы пожарной опасности этим летом. В СЗФО речь идет о Карелии и Архангельской области, в ЦФО — о Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской и Орловской областях, в УФО — о Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

Кроме того, глава Россельхоза призвал всех жителей южных регионов и Северного Кавказа быть предельно осторожными с огнем, несмотря на обычно небольшую площадь лесных пожаров в этих частях страны. «Традиционно летний курортный сезон проходит на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Любые возгорания там несут большую опасность отдыхающим гражданам», — пояснил Советников.

Ранее эколог Сергей Костарев назвал засушливую погоду и деятельность человека главными причинами пожаров в российских лесах. Эколог спрогнозировал, что возгорания летом будут случаться в регионах с дефицитом осадков, однако точных мест не указал.