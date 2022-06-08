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Молившаяся о помощи официантка получила щедрые чаевые и пожертвовала их церкви

WGNO: посетитель ресторана в Новом Орлеане оставил официантке 777 долларов чаевых

Фото: Bastien Plu / Unsplash

Официантка из США помолилась о помощи, получила на следующий день щедрые чаевые и пожертвовала их церкви. Об этом сообщает WGNO.

Клиент одного из ресторанов в городе Новый Орлеан, штат Луизиана, сделал заказ на 63 доллара (3,8 тысячи рублей) и оставил официантке Аве Гуан 777 долларов (47,3 тысячи рублей) в качестве чаевых. Сначала женщина подумала, что это ошибка, но посетитель написал на счете: «Отдохни денек». «Я не могу поверить, что эти чаевые предназначены для меня! Конечно, мне нужны деньги. Всем нужны деньги», — сказала она.

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Гуан отметила, что накануне получения крупных чаевых молилась о помощи и добавила, что очень благодарна клиенту. Несмотря на то что женщине непросто оплачивать счета, она решила пожертвовать полученную сумму своей церкви, которая собирала деньги на ремонт кондиционера. «Я была так счастлива, что хотела разделить это счастье со всеми вокруг», — заявила официантка. Еще 300 долларов (18,2 тысячи рублей) она передала церкви до получения чаевых.

Ранее сообщалось, что в Род-Айленде, США, расстроенная утренними хлопотами с детьми официантка получила почти тысячу долларов чаевых от щедрой пары незнакомых клиентов. Перед уходом мужчина пожелал официантке хорошего дня.

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Алиса Дмитриева
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