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Расстроенная официантка получила почти тысячу долларов чаевых от щедрой пары

В США посетители оставили расстроенной официантке 810 долларов чаевых

Фото: The Big Cheese & Pub

В Род-Айленде, США, расстроенная утренними хлопотами с детьми официантка получила почти тысячу долларов чаевых от щедрой пары незнакомых клиентов. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Дженнифер Вернансио рассказала, что работает в ресторане The Big Cheese & Pub три года. В один из дней перед сменой она не могла найти няню для своего трехлетнего сына, и поэтому опаздывала на работу. Руководитель посоветовал ей решить семейные вопросы, а затем приехать на смену, как только она освободится. В итоге Вернансио дождалась возвращения старшей дочери из школы и оставила ее с младшим братом.

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Сумбурное начало дня заставило женщину испытать стресс, поэтому, когда она приехала на работу, она все еще переживала. Все изменилось, когда пара посетителей перед уходом из ресторана оставила ей чаевые в размере 810 долларов (53,3 тысячи рублей).

По словам Вернансио, мужчина и женщина пообедали на 48,17 доллара (три тысячи рублей). Перед уходом мужчина пожелал официантке хорошего дня и ушел. Тогда американка подошла к столу, чтобы убраться, и увидела чек. «Джентльмену и его жене, которые оставили такие щедрые чаевые, я просто хочу сказать большое спасибо. Это очень много значит», — призналась Вернансио.

Ранее сообщалось, что компания из 24 человек пришла в кафе в американском городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, и оставили официантам огромные чаевые. Один из гостей оказался постоянным посетителем заведения, которого вдохновили истории про щедрые чаевые.

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Евгения Черкасова
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