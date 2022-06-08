Миронов был в машине в момент наезда на курьера в центре Москвы

Лидер СРЗП Миронов был в автомобиле в момент наезда на курьера в центре Москвы

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов был в автомобиле в момент наезда на курьера в центре Москвы. Об этом политик рассказал в Telegram.

Председатель партии уточнил, что сам факт столкновения не видел, так как в машине всегда работает с документами. Как только произошло ДТП, Миронов попросил вызвать скорую помощь и ГИБДД, а также дождался их приезда.

Политик выразил благодарность скорой помощи, которая оперативно подъехала и помогла потерпевшему, его госпитализировали с травмой ноги. «Очень надеюсь, что потерпевший быстро поправится. Обязательно буду следить за его здоровьем и помогу ему восстановиться», — заключил лидер партии.

Об аварии, которая произошла на улице Сретенке, стало известно 8 июня. Как отметили свидетели ДТП, водитель машины сразу же вышел, скрутил номера и убрал мигалку. Позднее в управделами президента России подтвердили факт ДТП с участием их автомобиля с мигалкой.