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Автомобиль Госдумы сбил человека на переходе в центре Москвы

Числящийся за Сергеем Мироновым авто Genesis сбил человека на Сретенке

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, новости»

Автомобиль Genesis, который числится за Госдумой, сбил человека в центре Москвы. Инцидент произошел на улице Сретенка, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, машина числится за лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым. Ее узнали очевидцы, находившиеся на месте ДТП. По их словам, политик в момент аварии находился в салоне автомобиля, а потом покинул его и ушел пешком.

Как отметили свидетели происшествия, водитель машины сразу же вышел, скрутил номера и убрал мигалку.

Ранее сообщалось, что депутат собрания Хвастовичского района Калужской области в состоянии опьянения насмерть сбил 23-летнего пешехода — молодой человек умер в больнице от полученных травм. По предварительным данным, депутат двигался на своем автомобиле «УАЗ Патриот»

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Сергей Истомин
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