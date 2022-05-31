Пьяный российский депутат насмерть сбил пешехода

В Калужской области депутат в состоянии опьянения насмерть сбил 23-летнего пешехода

Депутат собрания Хвастовичского района Калужской области в состоянии опьянения насмерть сбил 23-летнего пешехода — молодой человек умер в больнице от полученных травм. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

По предварительным данным, российский депутат двигался на своем автомобиле «УАЗ Патриот» по селу Хвастовичи. Мужчина нарушил ПДД и вылетел на обочину, где в это время находился молодой человек.

В отношении калужского депутата возбудили уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее в Краснознаменске Московской области машина местного депутата сбила ребенка на пешеходном переходе. Сообщалось, что мальчик в результате ДТП не пострадал.