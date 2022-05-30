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Машина подмосковного депутата сбила ребенка на переходе и попала на видео

В Краснознаменске машина местного депутата сбила ребенка на пешеходном переходе

В подмосковном Краснознаменске машина, принадлежащая местному депутату Виктору Калинчуку, сбила ребенка на пешеходном переходе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 29 мая. По данным издания, мальчик в результате ДТП не пострадал.

Видео с моментом аварии опубликовало сообщество «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети «Вконтакте». На кадрах видно, как ребенок на велосипеде пересекает дорогу по пешеходному переходу, когда на него совершает наезд черный внедорожник. Мальчик смог самостоятельно подняться с проезжей части. В свою очередь водитель машины остановился и вышел из нее на помощь ребенку.

Ранее 11-летний ребенок погиб в аварии с участием кортежа главы Калмыкии Бату Хасикова. Внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в Kia Rio с малолетним пассажиром.

Константин Лысяков
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