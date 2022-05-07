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Ребенок погиб в ДТП с кортежем главы Калмыкии

11-летний ребенок погиб в результате ДТП с участием кортежа главы Калмыкии Бату Хасикова

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

11-летний ребенок погиб в результате ДТП с участием кортежа главы Калмыкии Бату Хасикова. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Авария случилась на трассе «АстраханьЭлистаСтаврополь». Внедорожник Toyota Land Cruser из кортежа чиновника выехал на встречную полосу и врезался в Kia Rio, где находился малолетний пассажир. Ребенок скончался на месте, водителю и двум взрослым пассажирам Kia Rio потребовалась медицинская помощь.

По данным «112», подозревается в нарушении ПДД сотрудник администрации Калмыкии, который работает там с 2020 года. Хасиков ехал в другом автомобиле.

В феврале в Симферополе депутат Госсовета Крыма от партии «Единая Россия» Игорь Буданов на BMW насмерть сбил 73-летнюю пенсионерку и скрылся с места ДТП.

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Алевтина Запольская
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