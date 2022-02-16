В Крыму депутат на BMW насмерть сбил пенсионерку и скрылся

В Крыму депутат Игорь Буданов на BMW насмерть сбил 73-летнюю пенсионерку и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, авария произошла в Симферополе на улице Ленина вечером 14 февраля. Состояние пожилой женщины было критическим, однако она смогла на какое-то время прийти в себя и сообщить, что ее сбил неизвестный автомобиль. Позже она скончалась в больнице.

По камерам сотрудники полиции вычислили машину, которая сбила пенсионерку. Это оказалась BMW, которая принадлежит Буданову. После ДТП он помыл автомобиль, чтобы скрыть следы аварии. Вскоре депутата задержали, и он признал вину, но впоследствии отказался давать показания, назвав другое место работы и другую дату рождения.

Ранее депутат из Бурятии Баир Жамбалов сбил на внедорожнике девушку и скрылся с места ДТП. От полученных в результате аварии травм россиянка умерла в больнице. Через несколько часов после происшествия в полицию пришел приятель депутата и попытался взять вину на себя, уверяя, что после рыбалки они с Жамбаловым поменялись машинами.