Чон Джонгук из BTS поделился своим способом делать утреннюю зарядку

Koreaboo: певец Чон Джонгук поделился своим комплексом упражнений для утренней тренировки

Южнокорейский певец и главный вокалист бой-бэнда BTS Чон Джонгук поделился секретами своей тренировки, которую он выполняет в качестве утренней зарядки. Об этом сообщает Koreaboo.

Известный отличной спортивной формой и любовью к упражнениям Джонгук ответил на вопрос одного из фанатов о способе сбросить вес и поддерживать тело в тонусе. Певец предложил комплекс утренних упражнений, которые не требуют специального оборудования, а только немного мотивации.

После пробуждения Джонгук рекомендует сделать 100 приседаний. Затем необходимо 30 раз выполнить любое упражнение на пресс. Далее он советует сконцентрироваться на ногах и сделать два подхода по 20 выпадов. После этого можно переходить к планке. Джонгук рекомендует минуту держать обычную планку, а затем еще по минуте — боковые.

В качестве последнего упражнения музыкант советует берпи — отжимание с дополнительной стойкой. Певец рекомендует выполнить 15 таких отжиманий. Koreaboo также напомнило, что для получения нужного результата необходимо правильно питаться.

Ранее сообщалось, что певица из Великобритании неудачно повернула голову во время разминки и временно лишилась голоса и возможности ходить. По словам певицы, она не могла двигать конечностями, ощущала сильную боль в ухе и слышала постоянное дребезжание, а также мучилась от тошноты.