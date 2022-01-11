Певица почувствовала боль в шее во время зарядки и лишилась возможности говорить

Певица из Великобритании неудачно повернула голову во время разминки и временно лишилась голоса и возможности ходить. Об этом сообщает Manchester Evening News.

32-летняя Хелен Фаррелл делала зарядку — она вращала головой в разные стороны и внезапно почувствовала боль в основании шеи. Женщина решила, что у нее начался приступ мигрени, выпила обезболивающее и прилегла подремать перед вечерним выступлением.

Спустя час жених Фаррелл, 42-летний Энди Иствуд, разбудил ее. Проснувшись, британка обнаружила, что не может нормально говорить и двигаться. По словам певицы, она не могла двигать конечностями, ощущала сильную боль в ухе и слышала постоянное дребезжание, а также мучилась от тошноты.

Иствуд испугался за жизнь возлюбленной и отвез ее в больницу. В ходе осмотра выяснилось, что Фаррелл перенесла инсульт, спровоцированный разрывом позвоночной артерии, который произошел во время зарядки. Медики оказали британке необходимую помощь, и после курса лечения к ней вернулась способность членораздельно говорить и управлять телом.

Фаррелл рассказала, что ее голос не восстановился, и врачи осторожны в прогнозах — есть вероятность, что женщине придется прекратить карьеру певицы. «Я уверена, что в какой-то степени верну себе певческий голос, но я не знаю, смогу ли я когда-нибудь вернуться к тому, что было до инсульта», — отметила британка.

Ранее сообщалось, что четырехлетняя Айви Томас из Лондона, Англия, лишилась возможности говорить из-за инсульта, перенесенного в утробе матери. Девочка не разговаривает, за четыре года жизни она произносила только слово «мама».