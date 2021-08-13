Девочка перенесла инсульт в утробе матери и лишилась возможности говорить

Четырехлетняя Айви Томас (Ivy Thomas) из Лондона, Англия, лишилась возможности говорить из-за инсульта, перенесенного в утробе матери. Об этом сообщает Mirror.

Томас родилась в апреле 2017 года, и до пяти месяцев у нее не было никаких признаков заболеваний или отклонений. Однако вскоре у девочки диагностировали детский церебральный паралич. Мышцы левой части тела ребенка самопроизвольно сокращаются, и она плохо контролирует движения левой руки и обеих кистей.

Девочка не разговаривает, за четыре года жизни она произносила только слово «мама». «Мне сказали, что я никогда не узнаю, что именно стало причиной заболевания, но по результатам МРТ было похоже, что это был перинатальный инсульт. Мы были в шоке. На МРТ мы увидели, что почти вся правая сторона ее мозга была поражена», — рассказала мать девочки, 43-летняя Валентина Чиммино (Valentina Cimmino).

Мать и отец Айви охарактеризовали ее как очень умную и веселую девочку. По их словам, она любит есть попкорн, играть с животными, гулять по лесной грязи и играть с водой.

Родители Айви открыли сбор средств на реабилитацию и физиотерапию для девочки на краудфандинговой платформе.

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