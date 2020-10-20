Мужчина подавился куском мяса и лишился способности говорить на восемь лет

Мужчина подавился куском мяса и восемь лет не мог ни говорить, ни ходить до тех пор, пока врачи не дали ему снотворное. Об этом сообщает издание Daily Star со ссылкой на медицинский журнал Cortex.

В 2012 году пациенту по имени Ричард (Richard) было 29 лет. Он подавился куском мяса и получил тяжелое повреждение мозга. В результате у него развилось состояние психики, которое называется акинетический мутизм. Пациенты с этим диагнозом не могут говорить или шевелиться, хотя имеют физическую возможность производить эти действия. Они способны только открывать глаза.

Сейчас Ричарду 37 лет. После того как врачи признали, что больше ничего не могут сделать для улучшения его состояния, семья пациента согласилась попробовать экспериментальное лечение снотворным. Врачи обнаружили снотворное, которое может помогать пациентам с повреждением мозга временно восстанавливать речевую и двигательную функцию.

Всего через 20 минут после приема препарата Ричард попросил медсестру помочь передвинуть его инвалидное кресло и начал узнавать своих братьев. Пациент сказал, что хочет увидеть отца и сообщил, что мечтает о фастфуде.

Врачи обнаружили, что часть мозга Ричарда была полностью выключена из-за перегруженности сенсорной активностью. Снотворное помогло остановить эту активность примерно на два часа, благодаря чему Ричард смог снова ходить и разговаривать.

Врачи повторяли этот метод лечения в течение многих дней, однако потом снотворное перестало действовать, и Ричард вернулся к прежнему состоянию. Исследователи продолжают искать действенные методы лечения для пациентов с поражением мозга.

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