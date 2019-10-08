Женщина сэкономила на увеличении ягодиц и впала в кому

Жительница США решила сэкономить на процедуре увеличения ягодиц, обратилась к проводящей операцию на дому женщине и два месяца провела в коме. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В августе 2018 года 33-летняя Мариэла Алонсо (Mariela Alonso) обратилась к услугам 60-летней Эны Болтон (Ena Boulton) из города Хайалиа, штат Флорида. Она вколола пациентке синтетический филлер в ходе операции по увеличению ягодиц, не имея на то соответствующей лицензии.

Стоимость процедуры составляла 800 долларов (около 52 тысяч рублей). Болтон использовала филлер Био-алькамид, печально известный из-за побочных эффектов. Он не одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

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После процедуры Алонсо почувствовала сильную боль, и Болтон якобы порекомендовала ей выпить воду с сахаром. Когда пациентку начало тошнить кровью, американка сказала ей, что все будет хорошо.

Женщина обратилась к врачу, ей поставили диагноз пневмония и прописали антибиотики. После приема лекарства Алонсо начала задыхаться, ее срочно госпитализировали. К моменту прибытия в больницу ее состояние ухудшилось. Врачи ввели женщину в состояние искусственной комы.

Когда спустя два месяца Алонсо вышла из комы, у нее начались проблемы с речью и мелкой моторикой. Она рассказала полиции, где и когда проходила процедуру по увеличению ягодиц.

Болтон привлечена к ответственности за медицинскую практику без лицензии и причинение серьезных телесных повреждений.

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