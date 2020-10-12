Пациентка забыла 20 лет жизни и вернулась в 1998 год

Вышедшая из комы жительница Великобритании забыла 20 лет жизни, приняла родных за похитителей и уверяла врачей, что сейчас 1998 год. Об этом сообщает Metro.

12 февраля 2018 года 36-летняя на тот момент жительница английского графства Норфолк Стиви Картер ехала на работу со своим сожителем. Внезапно женщина почувствовала колющую боль в голове. «Я начала кричать, потому что боль была невыносимой», — призналась Картер.

Водитель тут же развернул машину и повез женщину домой. Он помог ей добраться до двери, но Картер упала у порога и потеряла сознание. Прибывшие на вызов сотрудники скорой помощи забрали ее в неврологическое отделение местной больницы. Томография мозга показала, что пациентка родилась с редкой патологией — артериовенозной мальформацией, которая привела к инсульту и кровоизлиянию в мозг.

Из-за крайне тяжелого состояния Картер врачи были вынуждены провести экстренную операцию на ее мозге и ввести ее в искусственную кому. Медики сообщили родным пациентки, что ее шансы на выживание были равны примерно двум процентам.

Две недели спустя женщина очнулась, однако она не могла вспомнить своих родных и была уверена, что проснулась в 1998 году. Картер заявила, что ее похитили и 20 лет держали в заложниках. «Я не понимала, где я и что происходит. Болезнь также парализовала правую часть моего тела, поэтому мне понадобился долгий курс восстановления», — рассказала Картер.

Через несколько недель после операции к британке начала возвращаться память. Три месяца усиленных физических нагрузок в реабилитационном центре помогли ей почти полностью восстановить двигательные функции. Однако Картер до сих пор жалуется на постоянную слабость и проблемы с памятью, пока она так и не смогла вернуться на работу. Несмотря на это, она благодарна команде врачей и родным за поддержку во время болезни.

Ранее сообщалось о жительнице США, которая родила здоровую дочь в состоянии комы. Женщину погрузили в искусственную кому во время лечения от новой коронавирусной инфекции.