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Дезодорант вывел подростка из комы

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В английском графстве Камбрия подросток вышел из комы после того, как мать принесла ему любимый дезодорант. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

В феврале 13-летний Какпер Краузе (Kacper Krauze) катался с друзьями на лодке по реке и упал в ледяную воду. Подросток не умел плавать и пошел ко дну. Он провел под водой около 25 минут, прежде чем его вытащили на поверхность и вызвали скорую помощь. Краузе доставили в больницу на вертолете, по пути врачам пришлось реанимировать его.

Подростка удалось спасти, однако он впал в кому. Врачи и родители пытались привести его в сознание около трех недель: мать держала его за руку и разговаривала с ним, но без толку. В один из дней медсестра предложила помыть Краузе, и мать принесла его любимый дезодорант. Когда она распылила его, он открыл глаза. Сейчас Краузе восстанавливается.

«Как только я распылила дезодорант, он сразу открыл глаза. Должно быть, Какпер вспомнил, что это его любимый запах. Я просто не могла поверить в происходящее», — рассказала 43-летняя мать мальчика.

Сейчас Краузе почти полностью восстановился: у него остались небольшие проблемы с речью и с подвижностью правой руки. Подросток признается, что теперь планирует всегда пользоваться именно этим дезодорантом, ставшим его талисманом.

В конце апреля сообщалось, что в Германии женщина чудом вышла из комы, в которой находилась 27 лет. Сейчас она вернулась к семье и продолжает восстанавливаться.

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