Женщина очнулась после 27 лет комы

В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание. Об этом сообщает Daily Mail.

Жительница ОАЭ Мунира Абдулла получила черепно-мозговую травму в ДТП в 1991 году, когда в ее машину недалеко от города Аль-Айн въехал школьный автобус. В автомобиле также находился ее сын Омар Вебер. Мать спасла его, заслонив собой. Мальчик отделался легкими травмами.

Муниру госпитализировали в местную больницу, затем перевели в Лондон, чтобы поставить диагноз. Врачи отмечали, что женщина находится в минимальном сознании — состоянии, похожем на кому, при котором сохраняется восприимчивость к боли. Позже ее вернули в ОАЭ, где много лет кормили через трубку и проводили физиотерапию.

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В 2017 году наследный принц Абу-Даби Мохаммед бен Заид узнал о ситуации семьи Абдулла и оплатил лечение Муниры в Германии. Спустя год Мунира начала издавать некоторые звуки, а еще через несколько дней проснулась и произнесла имя своего сына.

Женщина вернулась в Абу-Даби вместе с семьей и продолжает восстанавливаться. Ей необходима физиотерапия для лечения атрофии мышц.

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