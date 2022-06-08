Названы главные изменения правил въезда в Таиланд для россиян

АТОР: главные изменения правил въезда в Таиланд для россиян касаются Thailand Pass

С 1 июня появились новые правила въезда в Таиланд для иностранных туристов, в том числе для россиян. Главное из них касается Thailand Pass — теперь он выдается быстрее. Об этом сообщила корреспондентка «Вестника АТОР», слетавшая на Пхукет, передает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По ее словам, разрешение на въезд удалось получить через полтора часа после заполнения формы. Для оформления необходимо внести копию загранпаспорта, сертификат вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста, а также медицинскую страховку с минимальным покрытием 10 тысяч долларов (более 600 тысяч рублей).

Туристка пояснила, что Thailand Pass ее попросили предъявить в Шереметьево и в аэропорту Пхукета. Отмечается, что для прохождения пограничного контроля путешественники также должны иметь при себе загранпаспорт и иммиграционную карточку, заполненную во время полета.

Ранее стало известно, что власти Таиланда смягчили правила въезда в королевство. Теперь туристы освобождаются от обязанности проходить карантин.