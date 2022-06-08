Закарпатье приостановило поставки топлива в другие регионы Украины

Закарпатская область приостановила поставки завозимого из ЕС топлива в другие регионы

Закарпатская область приостановила поставки завозимого из Европейского союза (ЕС) топлива в другие регионы Украины. Об этом сообщил глава областной администрации Виктор Микита, передает ТАСС.

«Закарпатские местные топливные компании отказались поставлять горючее в другие регионы, пока не будут обеспечены потребности нашей области. И это даже несмотря на сверхрентабельные предложения», — заявил Микита.

По его словам, созданы механизмы и условия, благодаря которым импорт нефтепродуктов из стран Евросоюза идет максимально быстро, без искусственных препятствий и бюрократии. «Все поставщики работают в одной команде на единый топливный рынок области», — добавил Микита.

В конце мая министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва сообщила, что Варшава начала брать оплату за поставки топлива Украине. С началом российской военной спецоперации польская сторона поставляла Киеву топливо на безвозмездной основе, однако теперь коммерческие поставки осуществляет нефтеперерабатывающая компания Orlen. Они требуют больших логистических затрат.