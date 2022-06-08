Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Закарпатье приостановило поставки топлива в другие регионы Украины

Закарпатская область приостановила поставки завозимого из ЕС топлива в другие регионы

Фото: РИА Новости

Закарпатская область приостановила поставки завозимого из Европейского союза (ЕС) топлива в другие регионы Украины. Об этом сообщил глава областной администрации Виктор Микита, передает ТАСС.

«Закарпатские местные топливные компании отказались поставлять горючее в другие регионы, пока не будут обеспечены потребности нашей области. И это даже несмотря на сверхрентабельные предложения», — заявил Микита.

По его словам, созданы механизмы и условия, благодаря которым импорт нефтепродуктов из стран Евросоюза идет максимально быстро, без искусственных препятствий и бюрократии. «Все поставщики работают в одной команде на единый топливный рынок области», — добавил Микита.

В конце мая министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва сообщила, что Варшава начала брать оплату за поставки топлива Украине. С началом российской военной спецоперации польская сторона поставляла Киеву топливо на безвозмездной основе, однако теперь коммерческие поставки осуществляет нефтеперерабатывающая компания Orlen. Они требуют больших логистических затрат.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Влияние Турции на отношения России и Украины оценили
В центре Донецка произошел мощный взрыв
Психолог дала рекомендации по организации детского досуга летом
Чемпионка UFC Шевченко поделилась мнением о Петре Яне
Назван главный пострадавший на Западе от спецоперации на Украине
Садовничий предложил сохранить в России бакалавриат для отдельных направлений
Чайный гриб оказался способен жить в марсианских условиях
Microsoft урежет бизнес в России
Врач рассказала россиянам об опасности кондиционеров для здоровья
Выступление «Би-2» на Петербургском международном экономическом форуме отменили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.