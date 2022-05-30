Украина лишилась бесплатного топлива из Польши

Министр климата Польши Анна Москва: за поставки топлива на Украину берется оплата

Украина лишилась бесплатных поставок топлива из Польши, теперь они осуществляются за деньги. О том, что Варшава стала брать оплату за поставки топлива, заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва в интервью BiznesAlert.

По ее словам, когда началась военная спецоперация России на Украине, Варшава поставляла Киеву топливо на безвозмездной основе, однако в настоящее время поставки коммерческие, их осуществляет польская нефтеперерабатывающая компания Orlen. Она добавила, что они требуют больших логистических затрат, поскольку Польше пришлось прокладывать новые каналы поставок, обычно они осуществлялись по трубопроводам.

«Мы осуществляем их на регулярной основе, сохраняя приоритет поставок польского рынка. Топливные компании на Украине справляются. Наши поставки — это ответ на кризисную ситуацию, но этот сектор хорошо организован, поэтому там наблюдается потенциал рынка», — отметила Москва.

Ранее министр климата и окружающей среды Анна Москва заявила, что Польша готова обходиться без газа, поставляемого из Германии по газопроводу Ямал — Европа. Она также подчеркнула, что в середине мая 2022 года польские газохранилища заполнены на 85 процентов.

В апреле польская нефтеперерабатывающая компания Orlen начала постепенно отказываться от российской нефти. Ее доля на заводах была снижена до 30 процентов. В дальнейшем планируется еще большее ограничение импорта на фоне соглашения с партнерами из стран Персидского залива.