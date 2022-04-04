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Польский гигант начал отказываться от российской нефти

Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen начала отказываться от российской нефти

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Польский гигант — нефтеперерабатывающая компания Orlen — начал постепенно отказываться от российской нефти. Ее доля на заводах снижена до 30 процентов, рассказал глава компании Даниэль Обайтек, его слова приводит ТАСС.

«Таким образом, сегодня около 70 процентов нефти в портфеле всего концерна — это сырье не из России», — констатировал Обайтек. Он уточнил, что Orlen уже несколько недель не закупает российскую нефть для своего НПЗ в Литве. Обайтек добавил, что в дальнейшем планируется еще большее ограничение импорта на фоне соглашения с партнерами из стран Персидского залива.

Ранее представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский говорил, что стране придется заплатить высокую цену за отказ от импорта нефти из России и поиск новых поставщиков. По его словам, намерения Польши прекратить поставки российского топлива до конца года представляют собой «резкую перемену, которая должна будет дорого стоить».

Об отказе от российских нефти и газа Польша заявила 17 марта. Как сообщил Наимский, долгосрочный контракт на поставки газа из России в Польшу истекает в этом году и продлеваться не будет.

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Платон Щукин
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