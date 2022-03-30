В Польше рассказали о «высокой цене» за отказ от российской нефти

В Польше заявили, что отказ от импорта нефти из России будет дорого стоить стране

Представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский в эфире Польского радио рассказал, что стране придется заплатить высокую цену за отказ от импорта нефти из России и поиск новых поставщиков, сообщает ТАСС.

По его словам, намерения Польши прекратить поставки российского топлива до конца года представляют собой «резкую перемену, которая должна будет дорого стоить». Он также отметил, что в связи с этим польские нефтеперерабатывающие компании вынуждены будут поменять поставщиков нефти для своих нефтеперерабатывающих заводов.

«Это будет связано с отходом от ряда контрактов, их завершением или отказом продлевать, пересмотром. Это будет дорого стоить. Тут нечего скрывать. Но это цена, которую мы решили заплатить, потому что с другой стороны идет война на Украине», — заявил Наимский.

Ранее стало известно, что по итогам недели, завершившейся 25 марта, США нарастили импорт нефти из России до 100 тысяч баррелей в сутки — по сравнению с 70 тысячами неделей ранее. Наиболее значительные объемы США импортировали из Канады (объемы поставок в 36 раз превышали российские), а также Мексики (в семь раз больше российских), Саудовской Аравии (трехкратная разница).