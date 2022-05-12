Польша приготовилась обойтись без газа из «Ямала-Европы»

В Польше заявили, что смогут обойтись без реверса газа по «Ямалу-Европе»

Польша готова обходиться без газа, поставляемого из Германии по газопроводу «Ямал-Европа». Об этом сообщила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва, ее слова приводит ТАСС.

Министр указала, что страна готова отказаться от этого реверса и добавила, что сейчас польские газохранилища заполнены на 85 процентов. Москва заверила, что даже в случае закрытия «Ямала-Европы» Польша продолжит функционировать. Министр напомнила о поставках и СПГ и о новом газопроводе Baltic Pipe, который собираются запустить к концу года.

Ранее вице-премьер страны Яцек Сасин заверял, что Польша справляется с газообеспечением страны и без поставок из России. Он уверен, что Польша наилучшим образом в Европе подготовлена к газовому кризису. Сасин отметил, что польские газовые хранилища заполнены на 84 процента, при этом средний европейский показатель находится на уровне примерно 30 процентов.

С утра 27 апреля «Газпром» полностью остановил поставки газа по действующим контрактам в Болгарию и Польшу. Поводом для прекращения прокачки стал отказ указанных стран платить в рублях.