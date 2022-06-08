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Захарова обвинила власти Латвии в «медиагеноциде»

Мария Захарова обвинила латвийские власти в «медиагеноциде»

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова оценила действия властей Латвии по запрету вещания в республике российских телеканалов. Об этом она высказалась в ходе брифинга, передает ТАСС.

Дипломат обвинила латвийские власти в «медиагеноциде», отметив, что они «изобретают все более изощренные способы стерилизации своего информационного пространства от всего, что связано с Россией, русским языком, любой альтернативной точкой зрения».

Ранее сообщалось, что Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии решил запретить с 9 июня вещание всех российских телеканалов на территории страны. Отмечается, что регулятор принял такое решение на основании закона, согласно которому в республике не могут работать программы, зарегистрированные в стране.

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Алевтина Запольская
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