В Латвии запретят все российские телеканалы

Национальный совет по электронным СМИ Латвии запретил трансляцию всех телеканалов России

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии решил запретить распространение всех российских телеканалов на территории республики. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Решение принято на основании новой правовой нормы, согласно которой в Латвии не могут работать программы, зарегистрированные в стране, которая ставит под угрозу территориальную целостность и независимость другой страны», — сказал председатель НСЭСМИ Ивар Аболиньш.

Отмечается, что решение о запрете трансляции всех российских каналов в Латвии вступит в силу 9 июня.

В мае сообщалось о решении НСЭСМИ Латвии заблокировать в стране российские соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир». Как уточнил Аболиньш, соответствующее решение было принято, поскольку у совета есть доказательства того, что платформы находятся в собственности и под контролем гендиректора VK Владимира Кириенко и предпринимателя Юрия Ковальчука, которые внесены в санкционные списки Европейского союза.

До этого в Латвии была аннулирована лицензия на вещание ретранслятора Первого канала. Кроме того, в республике запретили ретрансляцию каналов «Россия» и «Россия 24».