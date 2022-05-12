В Латвии на следующей неделе заблокируют российские соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники»

В Латвии заблокируют российские соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир». Об этом сообщил глава национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш в своем аккаунте в Twitter.

«NEPLP приняла решение ограничить деятельность "ВКонтакте" (vk.com), "Одноклассники" (ok.ru) и "Мой мир" (my.mail.ru)», — говорится в заявлении председателя совета. Аболиньш уточнил, что платформы будут заблокированы на следующей неделе.

По словам главы NEPLP, соответствующее решение было принято, поскольку в распоряжении совета есть доказательства, что платформы находятся в собственности и под контролем предпринимателя Юрия Ковальчука и гендиректора VK Владимира Кириенко, которые внесены в санкционные списки ЕС.

29 апреля суд Риги снял запрет с показа пяти российских развлекательных телеканалов, в число которых вошли ТНТ-Comedy и FRIDAY International. Аболиньш подчеркнул, что NEPLP не согласен с решением суда и будет его обжаловать.

Ранее Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение о блокировке ряда развлекательных российских телеканалов из-за их связи с российских холдингом «Газпром-медиа», который был внесен в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами Минфина США. Кроме того, в Латвии запретили ретрансляцию телеканалов «России» и «России 24».