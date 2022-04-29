В Латвии сняли запрет с показа пяти российских телеканалов

В Латвии сняли запрет с показа российских телеканалов ТНТ-Comedy и FRIDAY International

Административный районный суд Риги снял запрет с показа пяти российских развлекательных телеканалов, в число которых вошли ТНТ-Comedy и FRIDAY International. Об этом на своей странице в Twitter сообщил председатель Национального совета по электронным СМИ Латвии Ивар Аболиньш.

«Суд решил применить временное урегулирование и вернуть в латвийское информационное пространство программы THT-Comedy, THT4 International, FRIDAY International, KHL TV channel и TNT Music, включенные в список санкций OFAС (Управление по контролю за иностранными инвестициями США — прим. «Ленты.ру»)», — сообщил Аболиньш.

Председатель Национального совета по электронным СМИ подчеркнул, что организация не согласна с решением суда и будет его обжаловать.

Ранее Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение о блокировке ряда развлекательных российских телеканалов из-за их связи с российских холдингом «Газпром-медиа», который был внесен в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами Минфина США. Кроме того, в Латвии запретили ретрансляцию телеканалов «России» и «России 24».

В феврале 2021 года сообщалось, что в Латвии заблокировали ретрансляцию 16 российских телеканалов, включая REN TV Baltic, несколько тематических каналов от НТВ и другие. Власти сообщили, что решение было принято на основании отсутствия в республике официальных представителей каналов. Они также заверили, что не смогли выяснить мнение собственников каналов по поводу желания продолжить вещание.