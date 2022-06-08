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Кадыров объяснил назначение Делимханова зампредом комитета ГД по безопасности

Кадыров заявил о назначении Делимханова первым зампредом комитета Госдумы по безопасности
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Депутат Государственной Думы от Чечни, Герой России Адам Делимханов избран первым заместителем председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram.

«Адам Султанович — боевой офицер, который в самые тяжелые для Чеченской Республики времена не отсиживался в кабинетах, глядя на карты и отдавая приказы на расстоянии, а выходил с автоматом на передовую, вел за собой ребят», — подчеркнул Кадыров.

Он выразил благодарность руководству Госдумы в лице спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина «за доверие и признание заслуг Адама Султановича».

Ранее стало известно, что президент страны Владимир Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Адаму Делимханову за участие в специальной военной операции на Украине.

В марте 2022 года глава Чечни доложил о прибытии его соратника Адама Делимханова в зону проведения спецоперации на Украине. По его словам, депутат Госдумы не стал «отсиживаться в стороне», политик решил лично пожелать чеченским бойцам удачи в их миссии.

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Сергей Истомин
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