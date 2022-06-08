Экономист назвал причину запуска на Мосбирже новых валют

Экономист Беляев объяснил запуск новых валют на Мосбирже расчетами в нацвалютах

Основная причина запуска торгов армянским драмом, узбекским сумом и эмиратским дирхамом на Московской бирже (Мосбирже) кроется в активизации двусторонних расчетов в национальных валютах, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, Армения, Узбекистан и Арабские Эмираты — это те страны, с которыми предполагается активизация товарооборота и, соответственно, активизация двусторонних расчетов в национальных валютах, отметил Беляев.

«Осуществлять двусторонние расчеты в национальных валютах без определения реального рыночного курса невозможно, это будут большие перекосы. Правильно осуществлять двусторонние расчеты, чтобы они были сбалансированы, на основании рыночного курса, который определяет биржа. Так что основная функция биржи — это определение реального или близкого к реальному курса одной валюты по отношению к другой», — объяснил аналитик.

Помимо определения курса валют биржа выполняет и другие важные функции, рассказал экономист. «В двусторонних расчетах очень важно, чтобы ты мог рассчитываться в валютах или где-то продать излишки, если у тебя более активное торговое сальдо по отношению к этой стране. То есть где-то продать вырученные деньги или, наоборот, докупить валюту, которая требуется — биржа выполняет и эти функции», — уточнил он.

Ранее директор департамента валютного рынка Мосбиржи Андрей Скабелин анонсировал в ближайшие месяцы запуск торгов армянским драмом, узбекским сумом и эмиратским дирхамом. «Мы видим интерес к этим валютам и понимаем, что в них будет ликвидность», — сообщил он.

На текущий момент на Мосбирже организованы торги валютными парами с долларом США, евро, китайским юанем, британским фунтом, швейцарским франком, гонконгским долларом, белорусским рублем, турецкой лирой, японской иеной и казахстанским тенге.

