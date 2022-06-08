В российском регионе произошло землетрясение магнитудой 5,2

Сейсмологи сообщили о землетрясении магнитудой 5,2 в Иркутской области

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло вечером в среду, 8 июня, в Иркутской области. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, пишет ТАСС.

Подземные толчки сильно напугали россиян, проживающих в Иркутске. Особенно ярко они ощущались на первых этажах зданий, уточняет РЕН ТВ.

Как сообщают единые дежурные диспетчерские службы муниципальных образований Приангарья, жертв и разрушений нет. Так добавили также, что все объекты инфраструктуры продолжают функционировать в штатном режиме.

По уточненным данным, эпицентр подземных толчков находился на озере Байкал в 103 километрах к востоку от Иркутска. Очаг залегал на глубине 10 километров. В МЧС заявили, что интенсивность землетрясения в эпицентре составила 8,4 балла.