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Депутат Европарламента назвал Евросоюз 51-м штатом США

Депутат Европарламента от Хорватии назвал ЕС 51-м штатом США без права голоса
Мислав Колакушич

Мислав Колакушич. Кадр: N1

Депутат Европарламента от Хорватии Мислав Колакушич назвал Европейский союз (ЕС) 51-м федеральным штатом США без права голоса. Об этом сообщает Total Croatia News.

Он раскритиковал внешнюю политику Евросоюза на пленарном заседании парламента в Страсбурге. «Внешнюю политику, политику обороны и безопасности ЕС сегодня можно описать одним предложением. Европейский союз стал 51-м федеральным штатом США, но без права голоса», — заявил он.

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Во время заседании парламентарии обсуждали изменение процедуры принятия решения по некоторым вопросам внешней политики ЕС. Большинство депутатов Европарламента выразили поддержку планам изменить процедуру голосования и ввести возможность принятия решений квалифицированным большинством вместо единогласного одобрения.

Ранее Колакушич на одном из заседаний Европарламента заявил, что санкции против России не помогут Европе преодолеть кризис на Украине. По его словам, если их основная цель состоит в предотвращении конфликтов, то Европейскому союзу стоит ввести эмбарго против США и Саудовской Аравии. Он отметил, что следует запретить импорт нефти и газа из Соединенных Штатов, которые принимали участие «в большем количестве военных конфликтов, чем любая другая страна в Европе, а может, и в мире за последние десятилетия».

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Анжелика Бережная
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