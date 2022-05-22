В Европарламенте призвали ввести санкции против США

Депутат ЕП Колакушич призвал ввести санкции против США за участие в военных конфликтах

Депутат от Хорватии Мислав Колакушич на одном из заседаний Европарламента (ЕП) заявил, что санкции против России не помогут Европе преодолеть кризис на Украине. Видео с выступления депутат опубликовал в Twitter.

По его словам, если их основная цель состоит в предотвращении конфликтов, то Европейскому союзу стоит ввести эмбарго против США и Саудовской Аравии. Он отметил, что следует запретить импорт нефти и газа из Соединенных Штатов, которые принимали участие «в большем количестве военных конфликтов, чем любая другая страна в Европе, а может, и в мире за последние десятилетия».

«Если бы это была правда, если бы мы на самом деле боролись за мир, то нам следовало бы незамедлительно ввести те же санкции против Саудовской Аравии, которая на протяжении нескольких лет разжигает войну в Йемене», — заявил он.

Колакушич назвал санкции против России «невероятной ложью и лицемерием». По его словам, в первую очередь от разрыва экономических связей с Москвой страдают европейцы.

Ранее правительство Швейцарии сняло санкции с российской компании «Еврохим». По информации газеты Tages Anzeiger, банки вновь разблокировали счета «Еврохима». Отмечается, что это было сделано после того, как Андрей Мельниченко перестал быть ее бенефициаром и вышел из совета директоров.