Экс-глава Конституционного суда Украины обжалует объявление его в розыск

Экс-глава Конституционного суда Украины Тупицкий обжалует объявление его в розыск Киевом

Бывший председатель Конституционного суда (КС) Украины Александр Тупицкий намерен обжаловать в суде объявление его киевскими властями в международный розыск. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его интервью агентству «Украинские Новости».

Тупицкий сообщил, что также подал заявление в правоохранительные органы против судьи, выносившей решение о розыске, поскольку считает его незаконным и произволом со стороны суда. Он уверен, что судья подделала решение суда.

«Подделка заключается в том, что судья сообщила, что уведомила меня о вызове в суд, но такого уведомления не было. Розыск мы обжалуем в апелляционном суде», — пояснил Тупицкий.

Экс-судья заявил, что в его отношении совершается «избирательное правосудие». Так, по его словам, вначале его дважды допустили к судебному заседанию по видеоконференции, а затем «без мотива отказали в этом». Тупицкий считает суд несправедливым, поскольку его даже не допускают к правосудию.

Срок полномочий судьи и главы КС Александра Тупицкого истек 15 мая. 27 мая офис генпрокурора Украины заявил, что объявил его в международный розыск. Тупицкого обвиняют в незаконном пересечении границы. По информации генпрокуратуры, сейчас он находится в Австрии. Киев намерен отправить в Вену запрос о его экстрадиции.

Ранее Госбюро расследований Украины объявило в международный розыск бывшего депутата Верховной Рады Илью Киву. Поводом для подобных действий стали заявления Ильи Кивы в эфире российского телевидения — в одном из ток-шоу экс-нардеп якобы «публично призвал к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине».